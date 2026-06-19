На 25 лет посадили диверсанта, собиравшегося взорвать в Воронеже объект энергетики

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19 июня Воронежский облсуд приговорил к большому сроку 41-летнего диверсанта, готовившего взрыв на объекте энергетики.

Мужчина начал сотрудничать с представителями украинских спецслужб с октября 2024 года. С декабря 2024-го по март 2025-го по их заданию и за деньги он фотографировал стратегически важные объекты в Воронеже и области и передавал врагам их координаты. А затем готовил взрыв на объекте энергетики, для чего забрал из тайника взрывчатые вещества и взрывные устройства, но был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.

- За госизмену, диверсию, незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также легализацию полученных преступным путем средств мужчина получил 25 лет лишения свободы с отбыванием первых шести лет в тюрьме, оставшегося срока - в колонии строгого режима, а также штраф один миллион рублей и ограничение свободы на 1,5 года, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.