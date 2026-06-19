Поддержка общественных инициатив, развитие культуры и оказания помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: В «Единой России» работают с обращениями граждан

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В четверг, 18 июня, вице-спикер Государственной Думы РФ Алексей Гордеев провел личный прием граждан на площадке местного отделения партии «Единая Россия» в Лискинском районе. В ходе встречи были рассмотрены обращения, касающиеся поддержки общественных инициатив, развития культуры и оказания помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Первое обращение поступило от районного Совета ветеранов. Представители организации попросили оказать содействие в приобретении звукового оборудования – микрофонов, аудиоколонок и микшерного пульта. Сегодня в районном Совете ветеранов работают десять кружков и клубов различной направленности, вокальная группа «Радость» и танцевальные коллективы. Ветераны принимают активное участие в концертах, праздничных мероприятиях и патриотических акциях, регулярно выступают в летнем клубе «Красная гвоздика» в городском парке. В составе вокальной группы «Радость» занимаются 11 человек, коллектив на постоянной основе участвует в культурной жизни района. Алексей Гордеев поддержал инициативу и отметил, что наличие собственного оборудования позволит повысить качество проводимых мероприятий и привлечь к активной общественной и культурной жизни еще больше представителей старшего поколения.

С просьбой о поддержке также обратилась директор АНО «Центр развития культуры и инноваций» Инна Горбачева. Организация ведет деятельность с 2021 года, имеет статус «Добро.Центра» и является партнером национальных проектов России. При содействии администрации Лискинского района Центру выделено помещение для реализации социально значимых инициатив, где сейчас идет ремонт. После его завершения на базе учреждения начнут действовать два ключевых проекта – программа внешкольной деятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья и программа работы с подростками, относящимися к группе риска. Для качественной реализации этих инициатив Центру необходим планшет со специализированным программным обеспечением, предназначенным для диагностики и мониторинга психоэмоционального состояния детей и подростков. Кроме того, оборудование позволит специалистам проводить консультации в выездном формате и на дому, повышая доступность помощи семьям. Алексей Гордеев отметил, что деятельность Центра имеет важное значение для развития добровольчества и адресной социальной поддержки.

«Такие инициативы объединяют неравнодушных людей и позволяют оказывать реальную помощь тем, кто в ней особенно нуждается. Важно, что Центр ориентирован на работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья и подростками, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Подобные проекты необходимо поддерживать», – подчеркнул Алексей Гордеев.

Парламентарий также рассказал о социальном проекте, направленном на помощь детям с ОВЗ, который реализуется по его инициативе совместно с областным реабилитационным центром «Парус надежды». По его словам, накопленный опыт взаимодействия с профильными учреждениями и общественными организациями показывает, насколько востребованы такие инициативы и какое значение они имеют для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

Еще одно обращение поступило от руководителя хореографического коллектива «Вдохновение» Александры Шульгиной. Более пяти лет коллектив занимается развитием и социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время в студии занимаются 15 воспитанников. Ребята развивают творческие способности, учатся работать в команде и регулярно становятся участниками фестивалей и конкурсов различного уровня. Особых успехов добилась воспитанница коллектива Ксения Ковальчук, неоднократно представлявшая район на всероссийских и международных фестивалях. В ходе приема была озвучена просьба об оказании помощи в приобретении сценических костюмов для юных артистов. Данная инициатива также получила поддержку Алексея Гордеева.

Традиционно на личных приемах рассматриваются обращения граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Так, за материальной помощью на приобретение ноутбука обратилась малообеспеченная семья – Наталья Воронова, являющаяся вдовой и опекуном несовершеннолетней Виктории Цараповой, воспитывает ребенка самостоятельно. С похожей просьбой выступила многодетная мать Александра Лашина, воспитывающая шестерых детей. Старшие дети находятся на семейном обучении и одновременно занимаются в Детской школе искусств имени Л.И. Болдина по классу скрипки и программе раннего эстетического развития. В связи с тем, что имеющееся в семье электронное фортепиано пришло в негодность, заявительница попросила оказать содействие в приобретении нового инструмента, необходимого для дальнейшего обучения детей.

По итогам приема Алексей Гордеев подчеркнул, что все обращения носят социально значимый характер и направлены на поддержку тех, кто занимается общественной работой, воспитанием детей и развитием творческих инициатив. По каждому вопросу будут приняты необходимые решения и оказано содействие.