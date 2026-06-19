Машину пьяного воронежского водителя передали военным

Фото пресс-службы УФССП России по Воронежской области.

В июле 2025 года жителя Бобровского района привлекли к ответственности за отказ от медицинского освидетельствования: ему назначили штраф и лишили прав. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Воронежской области.

Но спустя полгода он вновь сел за руль пьяным. Его остановили в центре Боброва, и в тот момент содержание алкоголя почти вдвое превышало допустимый порог.

Суд признал мужчину виновным по ст. 264.1 УК РФ. Ему назначили 240 часов обязательных работ, лишили прав на два года, а машину конфисковали и передали представителю Министерства обороны РФ.

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