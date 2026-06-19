Воронежец силой забрал у товарища четверть миллиона

Применив силу к товарищу, злоумышленник забрал у него 250 тысяч рублей, сославшись на финансовые убытки и затруднительное материальное положение якобы по вине потерпевшего. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным следствия, что в текущем месяце 24-летний житель Бобровского района прибыл к дому 38-летнего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Применив силу к хозяину жилища, злоумышленник забрал у него 250 тысяч рублей, сославшись на финансовые убытки и затруднительное материальное положение якобы по вине потерпевшего.

Стражи порядка задержали фигуранта. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы.

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