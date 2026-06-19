В Воронеже и трех муниципалитетах области отменили угрозу непосредственного удара дронов

В 9:52 19 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об отмене непосредственной опасности атаки БпЛА во всех муниципалитетах региона. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 9:52 19 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об отмене непосредственной опасности атаки БпЛА во всех муниципалитетах региона. Как известно, в 7:30 режим удара по муниципалитету объявили в Острогожском районе, в 7:39 – в Лискинском районе, в 8:31 – в Воронеже, в 8:35 – в Нововоронеже.

Тем временем, действующий с 2:15 режим опасности атаки БпЛА сохраняется на всей территории Воронежской области.

Напомним, что на подлете к Воронежу минувшей ночью сбили один беспилотник.

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