В Воронеже и Нововоронеже вновь объявили тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БпЛА

В 8:31 19 июня в Воронеже завыли сирены из-за угрозы непосредственного удара БПЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 8:31 19 июня в Воронеже завыли сирены из-за угрозы непосредственного удара БПЛА. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. А в 8:35 тревогу объявили в Нововоронеже.

- Зайдите в помещение, отойдите от окон, - советует чиновник.

Тем, кто увидел дрон, следует уйти из зоны его видимости и позвонить по телефону 112.

Напомним, что сегодня в Воронеже и Нововоронеже уже звучали сирены - угроза непосредственного удара БпЛА действовала с 2:08 до 2:25.

Тем временем, в Острогожском и Лискинском районах также сохраняется аналогичный режим. Что касается опасности атаки БпЛА, то она действует уже свыше шести часов – с 2:15.

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