Под Воронежем временно отключали уличное освещение из-за атаки БПЛА

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В Ольховатском городском поселении в целях безопасности отключили уличные фонари. По словам властей, это сделано, чтобы снизить риски при возможной угрозе атак беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба администрации района 18 июня.

Как объяснили в администрации, в темноте меньше световых ориентиров, что затрудняет работу БПЛА и помогает защитить людей и инфраструктуру. Отключение — временная мера. Как только ситуация нормализуется, свет вернут на улицы. О возобновлении работы фонарей пообещали сообщить дополнительно на официальных ресурсах.

Напомним, днем 18 июня в небе над Воронежской областью силами ПВО сбили три беспилотника. Губернатор Александр Гусев сообщил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

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