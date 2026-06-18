Суд вернул государству часть берега реки Воронеж, незаконно занятую частным владельцем

. Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Воронежский областной суд вернул государству часть берега реки Воронеж, которую незаконно занял частный собственник. Вышестоящая инстанция отменила решение районного суда и постановила изъять из владения гражданина 493 квадратных метра прибрежной полосы, а также 6 метров береговой линии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 18 июня.

Напомним, спор давно разгорелся вокруг участка в Рамонском районе. Проверка Министерства природы показала, что границы частной территории занимают федеральный водный объект. Иск в суд подала Росимущество, настаивая на том, что береговая полоса — это зона общего пользования, которая по закону не может находиться в частной собственности, так как это нарушает права всех граждан на свободный доступ к воде.

Ранее Рамонский районный суд отказал государству в иске. Судья посчитал, что чиновники выбрали неправильный способ защиты, к тому же право собственности у ответчика возникло еще до того, как в государственный реестр официально внесли сведения о береговой линии реки Воронеж. Однако областной суд с таким решением не согласился.

В ходе разбирательства в апелляционной инстанции назначили судебную экспертизу, которая подтвердила факт наложения границ. Изучив ее заключение, судебная коллегия пришла к выводу, что включение прибрежной зоны в частный участок незаконно. Теперь решение районного суда отменено, а границы земли пересмотрены с исключением из них территории водного объекта.

«КП-Воронеж» есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить последние новости региона.