. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Воронеже задержали двух организаторов подпольного казино, которое почти полгода работало прямо в центре города, на проспекте Революции. Попасть внутрь можно было только по предварительной заявке — через соцсети или по звонку. Об этом сообщила региональная прокуратура 18 июня.

По версии следствия, с августа 2025-го по март 2026-го мужчины снимали помещение в центре города и проводили там азартные игры. Чтобы не привлекать внимания, они пускали только проверенных клиентов — те заранее подтверждали визит в интернете или договаривались по телефону. Вход посторонним был закрыт.

Всю выручку от нелегальной игры организаторы делили между собой. Теперь их дела переданы в суд, и каждому грозит до 6 лет колонии. Уголовное дело уже направлено в Центральный районный суд Воронежа.

«КП-Воронеж» есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить последние новости региона.