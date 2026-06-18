Под Воронежем мужчина получил условный срок за публикацию аудиозаписи с призывом к насилию

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Жителя поселка Анна в Воронежской области осудили условно на 1,5 года за то, что он выложил во популярной соцсети аудиозапись с призывами к насилию против людей другой национальности. Суд признал его виновным в преступлении против основ конституционного строя и безопасности государства. Об этом сообщила пресс-служба районного суда 17 июня.

Как установили в суде, в октябре 2024 года мужчина со своего телефона зашел в открытую группу в соцсети и опубликовал там аудиокомментарий. Экспертиза показала, что в нем содержались призывы создать вооруженную дружину для противодействия этнической группе, в том числе с применением силы. Автор полностью признал вину и согласился с обвинением.

Суд учел признание и вынес приговор: полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Кроме того, осужденному на год запретили администрировать сайты, форумы, чаты и группы в интернете — то есть модерировать любые сообщества в сети.

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