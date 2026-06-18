Воронежец ограбил знакомого из-за пропавших 10 тысяч, которые были у него в сумке

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В Воронеже полицейские задержали 21-летнего местного жителя, который под видом записи песни пришел в гости к своему знакомому, а ушел с его ноутбуком. Поводом для грабежа стали пропавшие 10 тысяч рублей, которые, как выяснилось позже, все это время лежали в кармане самого грабителя. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД 18 июня.

По данным ведомства, в конце апреля в одном из домов на улице Домостроителей 20-летний парень, который подрабатывает звукозаписью, принимал у себя дома старого знакомого. Тот пришел якобы для записи музыкального трека, но едва переступив порог, потребовал вернуть деньги, которые, по его словам, пропали после их предыдущей встречи. Хозяин квартиры отрицал, что брал чужие средства, но гостя это не убедило.

Тогда мужчина, недолго думая, схватил чужой ноутбук и ушел с ним прямо из квартиры, полагая, что техника хоть как-то компенсирует ему утрату. Однако оперативники вышли на след злоумышленника. В отделе полиции молодой человек сознался в содеянном и рассказал забавную деталь: когда он вернулся домой и заглянул в свою сумку, то обнаружил те самые пропавшие деньги в подкладке. Оказывается, он забыл, куда их положил.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Молодому человеку грозит до 4 лет лишения свободы. Пока же он отпущен под подписку о невыезде.