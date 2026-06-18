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НовостиПроисшествия18 июня 2026 13:20

Под Воронежем в ДТП с тремя машинами пострадал трехлетний малыш

Авария случилась в Семилуках на улице Транспортной
Анастасия АСТАШОВА
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Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

18 июня около 10 часов утра в Семилуках на улице Транспортной столкнулись три автомобиля: «Тенет», «КИА» и «Газель». В результате аварии серьезные травмы получил трехлетний пассажир «КИА». Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ребенка медики срочно доставили в Областную детскую клиническую больницу № 2 для оказания экстренной помощи.

На место происшествия выехали спасатели для отключения аккумулятора в разбитой машине, чтобы избежать возгорания, а также сбор данных для сотрудников ГИБДД. Обстоятельства и виновники аварии сейчас устанавливаются.

Ранее сайт VRN.KP сообщал, что под Воронежем в столкновении «Chery Tiggo» и автобуса пострадал пятимесячный мальчик

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