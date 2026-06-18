В Воронеже полиция изъяла 5 тонн металлолома, который принимали без разрешений

. Фото: ГУ МВД России по Воронежской области..

В Воронеже из пункта приема металлолома на улице Чебышева изъяли 5 тонн цветного и черного лома — контролер принимала сырье безо всяких документов и даже не смотрела паспорта сдатчиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 18 июня.

Как выяснили полицейские во время проверки, 44-летняя женщина, работавшая за приемкой, не заполняла примосдаточные акты, не делала записи в книгу учета и не фиксировала, кто именно сдает металл. А деньги выдавала наличными прямо из кассы, даже не попросив у людей удостоверение личности.

На нарушительницу составили протокол по статье 14.26 КоАП (нарушение правил обращения с ломом цветных и черных металлов). Материалы уже передали в мировой суд Воронежа.

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