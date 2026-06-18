20 воронежских выпускников написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Высокий уровень подготовки показали выпускники из 10 школ Воронежа.

В Воронежской области ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов сдали 20 выпускников. Высокий уровень подготовки по предмету подтвердили выпускники 10 школ Воронежа. А в гимназии №9 и гимназии имени Никитина высший балл получили сразу по два учащихся. Среди лучших есть и выпускники из учебных заведений семи районов области.

– К такому результату привели не только огромный труд самих ребят и высокий профессионализм наших педагогов, но и та поддержка, которую выпускники ощущают со стороны своих семей, - отметила министр образования области Наталья Салогубова. - Без надежного тыла высоких горизонтов не достичь. Хорошо, что у наших 100-балльников он есть.