Воронежцам из 34 домов разрешили сделать капремонт раньше срока

. Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

В региональном министерстве ЖКХ прошла очередная комиссия, на которой решали судьбу более сотни многоквартирных домов. Жители просили передвинуть работы на более ранние даты, и 34 из них добилась положительного решения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 18 июня.

По словам чиновников, они изучали каждую заявку индивидуально: смотрели протоколы собраний собственников, заключения экспертов и фотографии обветшавших конструкций. При этом учитывали и финансовую дисциплину — если собираемость взносов на капремонт в доме ниже 90%, это становилось минусом. В итоге после трехчасового заседания 20 домов дождутся ремонта в 2026–2028 годах, еще 14 — в 2029–2031-м. У 8 домов изменили перечень запланированных работ, а по 3 строениям, наоборот, сроки отодвинули подальше.

Дом на улице 3-го Интернационала, 33 получит новую крышу в ближайшие пять лет в комплекте с фасадом — старая кровля, по словам экспертов, в крайне плачевном состоянии. Аналогичное решение принято для дома на улице 232-й Дивизии, 11. А вот дому в Политехническом переулке, где проблемы с теплом, ремонт пока оставили в прежних сроках — износ инженерных сетей там всего 40%, что не считается критичным.

В ряде случаев комиссия заявила о плохой работе управляющих компаний: протечки, забитые водостоки и отсутствие текущего ремонта — такие проблемы встречались регулярно.

— Без надлежащего содержания домов со стороны УК даже перенос сроков не решит проблему, — подчеркнул председатель комиссии Дмитрий Жадобин. — Мы не можем тратить общий фонд на то, что должны делать управляющие компании.

По 12 домам комиссия отправила запросы на дополнительное обследование, чтобы принять окончательное решение. Подать заявление на сдвиг сроков могут и другие жильцы — для этого нужно организовать собрание собственников, собрать документы и направить их в министерство.

«КП-Воронеж» есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить последние новости региона.