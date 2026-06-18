54-летний воронежец 12 лет проведет за решеткой за попытки втянуть семью и друзей в терроризм

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54-летнего Рагима Фараджова признали виновным в том, что он пытался обработать своих близких в пользу «Исламского государства» (запрещено в РФ). Суд счел доказанным, что мужчина настойчиво склонял знакомых к участию в террористической деятельности. Об этом 17 июня сообщил 2-й Западный окружной военный суд.

Как выяснило следствие, в 2022–2023 годах воронежец проникся идеологией боевиков и решил помочь им вербовать новых людей. Он активно агитировал среди своих родственников и приятелей, пытаясь втянуть их в преступную сеть.

На заседании Фараджов свою вину полностью отрицал. Он заявил, что никогда не разделял радикальных взглядов, а уголовное дело против него считает сфабрикованным. Однако суд не поверил этим доводам.

Первые 3 года мужчина проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему придется заплатить штраф в 400 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу, и осужденный имеет право его обжаловать.

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