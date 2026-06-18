Пенсионер на электромопеде погиб в ДТП под Воронежем

Фото ГУ МВД по области

В Воронежской области на 1 км автодороги «М-4 «Дон»-Малая Приваловка-граница Липецкой области-Трудовое» накануне вечером, по предварительной информации, 52-летняя местная жительница на «ВАЗ 2106» устроила ДТП. Женщина не выдержала безопасную дистанцию до едущего впереди электромопеда «Куга» под управлением 76-летнего местного жителя.

В результате аварии пенсионер получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда врачей.

В Госавтоинспекции организовали проверку для выяснения причин и обстоятельств происшествия.

По данным ГУ МВД по региону, за минувшие сутки в области зарегистрировали 95 ДТП, в том числе 52 – в Воронеже. В девяти авариях пострадали 8 человек, 1 человек погиб.