Родители воронежских школьников просят отменить ОГЭ, сорванные из-за атаки БПЛА

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Родители воронежских девятиклассников просят министра просвещения России Сергея Кравцова отменить ОГЭ. Напомним, экзамен должен был пройти 16 июня, но во время его проведения в регионе несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы непосредственного удара беспилотников. Действуя по инструкции, педагоги увели детей в укрытия, где они провели больше двух часов. В результате ОГЭ в тот день пришлось отменить в 54 ППЭ. Позже чиновники сообщили, что экзамен перенесли на резервный день.

Однако 17 июня воронежцы создали петицию с обращением к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой отменить повторные экзамены. Родители утверждают, что дети не виноваты в срыве. Они пережили большой стресс, и отмена ОГЭ будет справедливой.