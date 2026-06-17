«Воронежэнерго» обеспечило мощностью завод тротуарной плитки в Хохольском районе

Для обеспечения энергоснабжения нового предприятия энергетики построили трансформаторную подстанцию 35 кВ и проложили кабельную линию 0,4 кВ протяженностью 0,5 км. Максимальная мощность, переданная потребителю, составила 390 кВт.

Завод выпускает более 100 видов продукции: в основном это плитка для мощения тротуаров, а также изделия для дорожного строительства, используемые для укрепления обочин и устройства водоотводов.

География поставок продукции охватывает обширные территории — от Уфы до Крыма. Обеспечивая условия для работы новых предприятий, компания вносит значимый вклад в развитие экономики и инфраструктуры региона.