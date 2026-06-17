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НовостиПроисшествия17 июня 2026 11:05

На трассе М-4 «Дон» под Воронежем мужчина погиб из-за отлетевшего колеса фуры

Следователи предъявили обвинение водителю большегруза по факту смертельного ДТП
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Следователи предъявили обвинение водителю большегруза по факту смертельного ДТП, произошедшего 4 июля 2025 года на 499-м километре автодороги М-4 «Дон». Об этом сообщили в Центральном райсуде 17 июня.

По версии следствия, 61-летний водитель управлял технически исправным автопоездом JH6 (FAV) с полуприцепом, следуя из Ростова-на-Дону в сторону Москвы. Мужчина, по данным ГАИ, нарушил правила дорожного движения (п. 1.3, 1.5 и 10.1 ПДД): он не следил за дорожной обстановкой, вовремя не заметил стоящий на обочине грузовик DAF и колесо, находившееся рядом с ним, и не снизил скорость.

В результате наезда колесо отбросило на пешехода, который проводил ремонтные работы у края дороги. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Водителю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.