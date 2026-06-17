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НовостиОбщество17 июня 2026 10:33

В Воронежской области объявлен желтый уровень опасности из-за грозы и града 18 июня

Непогода продержится в регионе 12 часов
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Воронежской области действует предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. По информации гидрометцентра России, на территории региона объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Период предупреждения установлен с 06:00 до 18:00 18 июня. В это время в отдельных районах области ожидаются грозы. Кроме того, синоптики прогнозируют выпадение града.

В утренние и дневные часы при грозах порывы западного ветра могут достигать 15–17 метров в секунду.

В связи с ухудшением погодных условий жителей и гостей региона призывают быть внимательными на дорогах, не парковать автомобили под деревьями и конструкциями, а также избегать нахождения на открытой местности во время грозы.