Маме погибшего бойца из воронежских Лисок передали орден Мужества

Фото из архива КП

В администрации Лискинского района состоялась церемония передачи государственной награды семье погибшего участника спецоперации. Орден Мужества посмертно вручили маме героя — Ольге Ивановне Ефремовой. Об этом 17 июня рассказали в горадминистрации.

Младший сержант Константин Мицин родился в Подмосковье, но позже переехал в Лискинский район, работал в локомотивном депо. В 2023 году он добровольно подписал контракт и отправился в зону СВО. За отвагу был награжден медалями Суворова и «За отвагу». В 2025 году боец погиб во время штурмовой операции, вызвавшись в первую линию.

Награду вручил заместитель главы администрации Валерий Дегтярев. Он выразил соболезнования родным и отметил, что подвиг защитника навсегда останется в истории как пример верности долгу. Мама героя вспомнила сына теплыми словами: «Шустрик. Всегда говорил: "Только вперед!"».