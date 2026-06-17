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НовостиПроисшествия17 июня 2026 9:35

В воронежском селе на пожаре пострадал пенсионер

В больницу с ожогами рук и ног попал пенсионер после пожара в селе под Воронежем
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 16 июня пожарные выезжали тушить дом в семилукском селе Терновое. Вызов на диспетчерский пульт ГУ МЧС России по Воронежской области поступил в 20.26 - горел жилой двухэтажный дом.

- Силами двух пожарных расчетов огонь потушили в 20.47. В строении площадью 225 квадратных метров выгорел коридор, повреждены огнем металлическая кровля навеса и пристроенного к дому гаража. Пострадал 67-летний мужчина, его госпитализировали в травматологическое отделение Семилукской райбольницы с 10-процентными ожогами II степени верхних и нижних конечностей, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.