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НовостиОбщество17 июня 2026 9:19

Воронежских водителей предупредили о дождях на трассе М4 «Дон»

Автомобилистам необходимо тщательнее соблюдать ПДД в непогоду
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Автодор предупредил воронежцев о неблагоприятной погоде на трассе М4 днем 17 июня.

- Днем и вечером местами дождь в Воронежской области, - отметили в дорожном ведомстве.

Водителям в непогоду необходимо с особой тщательностью соблюдать ПДД, ведь на мокрой дороге тормозной путь увеличивается. Соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию, не делайте резких маневров.

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