В Воронеже электромонтер отсудил 800 тысяч рублей у компании, год занижавшую зарплату

Фото из архива КП

В Воронеже судебные приставы взыскали с энергокомпании более 807 тысяч рублей в пользу электромонтёра, которому незаконно занижали зарплату. Об этом рассказали в УФССП по региону 17 июня.

Как установил Центральный районный суд, работодатель в течение года не учитывал при расчете положения отраслевого соглашения в сфере ЖКХ, из-за чего мужчина получал меньше положенного.

Суд обязал компанию выплатить не только задолженность, но и компенсацию за задержку, а также моральный вред. Пристав уведомила руководство о возбуждении исполнительного производства и предупредила об ответственности за просрочку. В установленный законом срок фирма добровольно перечислила всю сумму работнику, после чего производство закрыли.