Воронежского подростка осудили на 7 лет за подготовку теракта по заданию украинских спецслужб

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В Воронежской области суд вынес приговор 16-летнему местному жителю, признав его виновным в подготовке террористического акта в составе организованной группы и незаконном обороте взрывчатки (ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Об этом рассказали в СУ сКР по региону 17 июня.

Как установило следствие, в мае 2025 года подросток вступил в переписку с кураторами из украинских спецслужб. Он согласился за денежное вознаграждение совершить теракт, планируя взорвать автомобиль военнослужащего. Преступление не было доведено до конца благодаря оперативной работе правоохранителей.

Суд приговорил несовершеннолетнего к 7 годам лишения свободы с отбыванием срока в воспитательной колонии.

В СК России добавили, что расследование в отношении неустановленных сотрудников спецслужб Украины, склонивших подростка к преступлению, продолжается (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). В ведомстве предупредили молодежь об активизации вербовщиков в мессенджерах и призвали сообщать о подобных предложениях в полицию.