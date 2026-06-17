82% работающих воронежцев успевают завершить все дела за день

Фото из архива КП

Большинство трудоустроенных жителей столицы Черноземья (82%) заявляют, что укладываются в рабочий график и выполняют все запланированные задачи в течение дня. Такие данные опубликовал сервис по поиску работы SuperJob по итогам опроса экономически активного населения.

Не справляются с объемом работы 12% респондентов. В числе основных причин — отвлечение коллегами, появление внезапных срочных задач и выгорание из-за бесконечного увеличения объема работы. Еще 6% опрошенных затруднились с ответом, сославшись на специфику планирования в своей компании.

Кто успевает чаще:

— По полу: Женщины демонстрируют более высокую эффективность, чем мужчины.

— По образованию: 85% успешных показателей у сотрудников со средним профессиональным образованием против 80% у обладателей дипломов вузов.

— По доходу: Рекордная собранность (91%) зафиксирована у группы с зарплатой от 100 до 150 тысяч рублей.

Рейтинг профессий:

Самыми организованными оказались PR-менеджеры, системные администраторы и медсестры (по 92% успевающих). Высокие результаты также у администраторов и экономистов (по 90%), секретарей и продавцов (по 88%), водителей (87%), врачей и менеджеров по работе с клиентами (по 86%).

В зоне риска — аналитики (77%), дизайнеры и HR-специалисты (по 78%), инженеры и кладовщики (по 79%), а также IT-специалисты (80%). Эти профессионалы чаще других жалуются на нехватку рабочего времени.