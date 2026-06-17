Воду перекроют в домах на 10 улицах в центре Воронежа 18 июня

Фото из архива КП

В четверг, 18 июня, жители Центрального района Воронежа останутся без холодной воды. Как сообщили в пресс-службе РВК, ограничения продлятся с 14:00 до 18:00 . Причиной отключения станет плановая замена запорной арматуры на улице Революции 1905 года.

Список адресов, попавших под временные ограничения:

· ул. Плехановская, 52-64 (четная сторона);

· ул. Войкова;

· ул. Желябова;

· ул. Комиссаржевской;

· ул. Никитинская;

· ул. Карла Маркса, №51-71 и №74-114;

· ул. Фридриха Энгельса, 14-54;

· пер. Мельничный;

· ул. Пушкинская, №2, 4, 6;

· ул. Кольцовская, №5-46.

В РВК предупредили, что после возобновления подачи воды возможны изменения ее цвета и состава из-за гидроударов и взвеси в трубах, однако она не несет угрозы для здоровья.