Воду перекроют в домах на 10 улицах в центре Воронежа 18 июня

В четверг, 18 июня, жители Центрального района Воронежа останутся без холодной воды. Как сообщили в пресс-службе РВК, ограничения продлятся с 14:00 до 18:00 . Причиной отключения станет плановая замена запорной арматуры на улице Революции 1905 года.
Список адресов, попавших под временные ограничения:
· ул. Плехановская, 52-64 (четная сторона);
· ул. Войкова;
· ул. Желябова;
· ул. Комиссаржевской;
· ул. Никитинская;
· ул. Карла Маркса, №51-71 и №74-114;
· ул. Фридриха Энгельса, 14-54;
· пер. Мельничный;
· ул. Пушкинская, №2, 4, 6;
· ул. Кольцовская, №5-46.
В РВК предупредили, что после возобновления подачи воды возможны изменения ее цвета и состава из-за гидроударов и взвеси в трубах, однако она не несет угрозы для здоровья.