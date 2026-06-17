В Воронежской области осудят бывшего сотрудника банка за взятку стройматериалами

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В Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего бывшего работника регионального отделения банка. Мужчина обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Дело возбуждено по материалам УФСБ и службы безопасности кредитной организации. Об этом 17 июня рассказали в СУ СКР по региону.

По версии следствия, в 2024 году банк заключил договор с коммерческой фирмой на реконструкцию помещения в городе Бобров. Директор организации, желая получить покровительство со стороны сотрудника банка, приобрел и оплатил 15 оконных блоков. Товар на общую сумму свыше 320 тысяч рублей был доставлен прямо домой к обвиняемому, где тот его принял.

На время следствия суд наложил арест на имущество фигуранта — жилые и нежилые помещения, а также земельные участки — для обеспечения возможных имущественных взысканий.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Его причастность подтверждается показаниями свидетелей, материалами оперативной разработки и протоколами следственных действий. В настоящий момент обвинительное заключение утверждено, дело передано в суд для рассмотрения по существу.