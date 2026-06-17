Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 июня 2026 6:54

В Воронежской области осудят бывшего сотрудника банка за взятку стройматериалами

Мужчина получил окна на сумму более 320 тысяч рублей за покровительство подрядчику
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего бывшего работника регионального отделения банка. Мужчина обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Дело возбуждено по материалам УФСБ и службы безопасности кредитной организации. Об этом 17 июня рассказали в СУ СКР по региону.

По версии следствия, в 2024 году банк заключил договор с коммерческой фирмой на реконструкцию помещения в городе Бобров. Директор организации, желая получить покровительство со стороны сотрудника банка, приобрел и оплатил 15 оконных блоков. Товар на общую сумму свыше 320 тысяч рублей был доставлен прямо домой к обвиняемому, где тот его принял.

На время следствия суд наложил арест на имущество фигуранта — жилые и нежилые помещения, а также земельные участки — для обеспечения возможных имущественных взысканий.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Его причастность подтверждается показаниями свидетелей, материалами оперативной разработки и протоколами следственных действий. В настоящий момент обвинительное заключение утверждено, дело передано в суд для рассмотрения по существу.