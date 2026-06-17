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НовостиПроисшествия17 июня 2026 6:27

В центре Воронежа троллейбус сбил 41-летнюю женщину на «зебре»

Пострадавшую госпитализировали, полиция проводит проверку
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Утром 16 июня в Воронеже произошло ДТП с участием общественного транспорта. Как сообщили в ГУ МВД по региону, инцидент случился в 09:09 у дома № 52 по улице Кольцовская.

По предварительным данным, 52-летняя женщина-водитель троллейбуса «АКСМ» двигалась со стороны Московского проспекта по улице Плехановская в направлении Кольцовской. При повороте направо она совершила наезд на пешехода.

Пострадавшей оказалась 41-летняя местная жительница. В момент аварии она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения троллейбуса. В результате наезда женщина получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.