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НовостиОбщество17 июня 2026 6:05

Вдове участника СВО отказывали в выплате из-за отсутствия регистрации в Воронежской области

Прокуратура через суд добилась выплаты 1 млн рублей
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Прокуратура Воронежской области сообщила о восстановлении справедливости для семьи участника спецоперации. Вдове и сыну погибшего бойца отказывались выплачивать положенную региональную матпомощь в размере 1 млн рублей. Об этом сообщили 16 июня в надзорном ведомстве.

Причиной отказа стало формальное отсутствие регистрации на территории региона. Однако проверка надзорного ведомства установила, что семья фактически постоянно проживает в Воронежской области и имеет полное право на получение средств.

Чтобы сломать бюрократический барьер, прокуратура Советского района обратилась с иском в суд. Служители Фемиды подтвердили юридический факт постоянного проживания вдовы и ребенка на воронежской земле. После вступления решения в силу выплата была одобрена.

Теперь семья погибшего защитника получит обещанный миллион рублей в полном объеме.