В воронежских ТЦ нашли грубые нарушения в частных зоопарках

Фото из архива КП

Воронежская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с Россельхознадзором проверила частные зоопарки, работающие на территории нескольких торговых центров Воронежа. Ревизия прошла в Коминтерновском, Ленинском и Железнодорожном районах. Об эт ом рассказали в надзорном ведомстве 16 июня.

В ходе проверки были выявлены многочисленные грубые нарушения. Среди них — отсутствие необходимой разрешительной документации, несоблюдение требований к помещениям и оборудованию, а также отсутствие графика взаимодействия животных с посетителями.

По итогам рейда предпринимателям внесены представления об устранении нарушений. Кроме того, в отношении них возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.53 КоАП РФ (несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию). Ход устранения недостатков остается на контроле природоохранной прокуратуры.