С 8 по 14 июня жертвами паукообразных кровопийцев стали 135 человек. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

1 127 жителей Воронежской области укусили клещи в 2026 году. Информация об этом размещена на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

При этом за неделю с 8 по 14 июня жертвами паукообразных кровопийцев стали 135 человек. По сравнению с предыдущей семидневкой клещи стали реже кусать воронежцев (на 10 процентов). С 1 по 7 июня пострадали 150 жителей нашего региона.

В местах массового пребывания и отдыха населения специалисты обработали 1 254,7 гектара, в их числе 323,45 гектара в летних лагерях. При обследовании территорий клещи на обработанных территориях не обнаружены.

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