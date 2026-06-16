В колонию за мошенничество с ювелиркой угодила жительница Воронежа

Коминтерновский суд Воронежа установил, что с ноября 2022 года по январь 2023 года 42-летняя местная жительница похищала ювелирные изделия у граждан, разместивших объявление об их продаже на одном из сайтов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Она договаривалась с потерпевшими о передаче товаров при помощи сервисов доставки.

Затем мошенница звонила в колл-центр организации-доставщика и, представляясь именами потерпевших, под предлогом указания неверного абонентского номера при оформлении посылки, меняла на тот, что был в ее распоряжении. Получив смс-уведомление с кодом от постамата, она забирала посылки и распоряжалась похищенным в личных целях. В результате двум потерпевшим нанесла ущерб на сумму 1,3 миллиона рублей. Ее преступную деятельность пресекли сотрудники полиции.

В соответствии с ч. 2, 4 ст. 159 УК РФ женщина признана виновной. С учетом позиции представителя прокуратуры Воронежа ей назначено 3,5 года исправительной колонии общего режима.