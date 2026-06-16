Воронежские ГАИшники помогли попавшему в беду водителю

Фото пресс-службы региональной полиции.

15 июня примерно в 1:20 на 710 километре автодороги М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе инспекторы ДПС по Воронежской области Андрея Ващенко и Сергея Лемешко обратили внимание на стоявший на обочине с включенной аварийкой «ВАЗ». Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

20-летний водитель признался, что в машине спустило колесо, и попросил о помощи. Автоинспекторы съездили в ближайший круглосуточный шиномонтаж. Вернувшись назад, они помогли водителю установить колесо, и автолюбитель продолжил свой путь. Автомобилист поблагодарил сотрудников ДПС за оперативность и отзывчивость.

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