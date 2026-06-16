В Воронеже продолжают эвакуировать машины со скрытыми номерами

Фото с сайта мэрии Воронежа

В Воронеже продолжается начатая несколько лет назад борьба с автовладельцами, которые оставляют свои машины на городских парковках со скрытыми номерами, чтобы избежать оплаты услуги. Такие автомобили эвакуируют с улиц.

- Работа ведется сотрудниками Единого оператора городских пассажирских перевозок совместно с Госавтоинспекцией в плановом режиме,- поделился мэр Сергей Петрин в мессенджере МАХ. - Напомню, перемещению на специализированные площадки подлежат транспортные средства, государственные регистрационные знаки которых сняты или закрыты посторонними предметами (визитками, бумажками, масками и другим).

Предварительно автомобили нарушителей выявляют в ходе мониторинга - личного, либо при помощи стационарных камер фото- и ведеофиксации, расположенных в городе. Затем на место направляют эвакуатор, с помощью которого машину доставляют на временную охраняемую стоянку. В Воронеже таких площадок две – на улице Обручева и в районе Петровской набережной.

Также участники рейда могут очищать скрытые номера от посторонних предметов, с помощью которых это сделано – визитками, картами, бумагой. При этом, если машина, к примеру, находится в зоне платной парковки без внесения платы, то ее владелец получит административный штраф, который составляет на сегодня 3000 рублей.

В случае эвакуации владелец сможет вернуть свою машину после обращения в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112. Убедившись, что автомобиль эвакуирован, собственнику необходимо приехать на стоянку и предъявить сотруднику Госавтоинспекции свидетельство о регистрации транспортного средства и документ, удостоверяющий личность. После этого водитель получит разрешение на выдачу автомобиля и сможет забрать его. Сделать это можно ежедневно с 9:00 до 21:00.