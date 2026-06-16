Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2026 14:11

39 бешеных животных обнаружили в Воронежской области в 2026 году

Две трети из них – кошки и собаки
Алексей СЕРГУНИН
Выявлено по 13 бешеных собак и кошек, пять лис, три коровы, две косули, по одной овце, козе и норке.

Выявлено по 13 бешеных собак и кошек, пять лис, три коровы, две косули, по одной овце, козе и норке.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В текущем году в Воронежской области зарегистрированы 39 случаев лабораторно подтвержденного бешенства у животных в 20 районах, городах Воронеж и Нововоронеж. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Выявлено по 13 бешеных собак и кошек, пять лис, три коровы, две косули, по одной овце, козе и норке. В зоонозных очагах бешенства пострадали 74 человека.

За антирабической помощью в медицинские учреждения региона с укусами, оцарапываниями, ослюнениями обратились 3 094 человека. А за антирабической помощью из-за контакта с дикими животными обратился 101 человек.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.