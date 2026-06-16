В Воронеже пьяная ссора завершилась поножовщиной

Во время словесной перепалки 64-летний злоумышленник достал нож и пырнул им в бок 60-летнему потерпевшему. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Воронеже двое бездомных мужчин пьянствовали. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Когда спиртное закончилось, собутыльники отправились спать в заброшенный гараж. При входе в помещение они поспорили о том, кто должен перешагнуть порог первым. Во время словесной перепалки 64-летний злоумышленник достал нож и пырнул им в бок 60-летнему потерпевшему.

Ранее судимого фигуранта задержали, он признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Помещенному в изолятор подозреваемому грозит десяти лет лишения свободы.

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