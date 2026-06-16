В Воронеже задержали мужчину, который полез с балкона многоэтажки с ребенком на руках

. Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Воронеже полиция проводит проверку после появления скандального видео, на котором полураздетый мужчина пытался спуститься по стене многоэтажки вместе с маленьким ребенком. Это произошло на левом берегу города в доме №58/4 на улице Ростовской. Кадры ночного происшествия разлетелись по соцсетям во вторник, 16 июня.

На опубликованной записи видно, как мужчина в нижнем белье висит на стене дома, забирает с балкона второго этажа малыша и пытается сползти с ним вниз под возмущение очевидцев. Как сообщили корреспонденту «КП-Воронеж» в региональном ГУ МВД, нарушителя уже задержали — выяснилось, что он является сожителем матери ребенка, а не его отцом.

В отношении самой матери полицейские составили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего.

Напомним, ранее сайт VRN.KP разбирался с общественниками и правоохранителями, как воронежцы могут защитить детей. Об этом материал: «Сообщить о ребенке в беде – не стукачество»: воронежцам объяснили, как поступать, если они видят ребенка в опасности.