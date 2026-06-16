В Воронеже пациентка отсудила у пластических хирургов более 340 тысяч рублей

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В Воронеже местная жительница отсудила у клиники более 340 тысяч рублей за неудачную пластическую операцию на веках. Коминтерновский районный суд встал на сторону пациентки, которая столкнулась с осложнениями после эстетической блефаропластики в ООО «Медицинский центр РОСТ». Об этом 15 июня сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области.

Операцию второй степени сложности на верхних и нижних веках женщине провели еще в августе 2024 года. Из-за возникших проблем со здоровьем истица пыталась урегулировать конфликт мирным путем — она направила в медцентр досудебную претензию с требованием возместить материальный ущерб и выплатить компенсацию морального вреда. Однако руководство клиники на эту претензию никак не отреагировало и деньги возвращать отказалось, после чего горожанка обратилась в суд.

В ходе разбирательства была назначена комплексная судебная медицинская экспертиза. Специалисты пришли к выводу, что хирург допустил ошибку в технике проведения операции, что и привело к осложнениям, которые эксперты квалифицировали как легкий вред здоровью. В итоге суд обязал «Медицинский центр РОСТ» вернуть пациентке 161 тысячу рублей за саму операцию, выплатить 110 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также покрыть судебные расходы в размере более 75 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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