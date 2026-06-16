Трем жителям Воронежской области присвоили звание «Почетный гражданин»

Трем жителям нашего региона присвоили звание «Почетного гражданина Воронежской области». Указ губернатора опубликован накануне на сайте правовой информации.

За многолетний плодотворный труд, большой личный вклад в социальное, экономическое, культурное развитие региона и в связи с празднованием Дня образования Воронежской области звания получили - заведующий одной из кафедр ВГУИТ Газибег Магомедов, руководитель управления делами Воронежской области Павел Толстых и руководитель творческого коллектива ансамбля народной песни и танца «Воронежские девчата» Анна Ковригина.

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