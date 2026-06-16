Воронежские врачи спасли годовалую девочку, две недели ходившую с виноградной веточкой в гортани

. Фото: телеграм-канал "Минздрав Воронежской области".

В Воронеже детские врачи спасли жизнь годовалой девочке, которая две недели задыхалась из-за застрявшей в гортани виноградной веточки. Отоларингологи областной детской клинической больницы №1 (ВОДКБ №1) провели операцию и извлекли веточку, вернув ребенку способность нормально дышать. Об этом сообщили в региональном минздраве 16 июня.

Родители малышки обратились к дежурному ЛОР-врачу с жалобами на то, что у дочки уже две недели держится кашель, осип голос, а само дыхание стало шумным и затрудненным. Как пояснила мама, эти симптомы появились после того, как девочка подавилась во время еды. До обращения в больницу ребенку неоднократно делали ингаляции со стероидами, но они приносили лишь временное и частичное облегчение, не решая проблему.

Дежурный специалист провел риноларингоскопию и обнаружил в гортани маленькой пациентки посторонний предмет, после чего ее экстренно госпитализировали. Врачи ЛОР-отделения Виктор Ковешников и Алена Сычева под общим наркозом провели прямую ларингоскопию и аккуратно удалили виноградную веточку. Сразу после оперативного вмешательства кашель и признаки удушья исчезли, а дыхание восстановилось, что позволило избежать тяжелых осложнений.

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