Над Воронежем в пятый раз 16 июня звучат сирены

Над Воронежем 16 июня четыре раза объявляли тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БпЛА - в 2:41, 7:50, 10:01 и 13:08. А в 6:11 звучали сирены из-за ракетной опасности. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 13:08 над Воронежем снова завыли сирены. Над городом объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БпЛА.

- Работают системы оповещения, - уточнил губернатор Александр Гусев.

Чиновник призывает зайти в помещение, отойти от окон. Тем, кто увидел дрон, советуют уйти из зоны его видимости и позвонить по телефону 112.

Напомним, что минувшей ночью над Воронежской областью сбили 19 беспилотников, а начиная с утра, еще шесть.

Ранее сегодня над Воронежем уже три раза объявляли тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БпЛА - в 2:41, 7:50 и 10:01. А в 6:11 звучали сирены из-за ракетной опасности.

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