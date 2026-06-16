Воронежский «Факел» покинул молдавский легионер

Никита Моцпан. Фото из соцсетей "Факела".

С сегодняшнего дня Никита Моцпан больше не является футболистом воронежского «Факела». Накануне у молдавского полузащитника истек контракт.

За три года в составе «огнеопасных» Моцпан сыграл 87 матчей и забил один гол. Цель он поразил 30 июля 2023 года в домашнем матче второго тура РПЛ с московским «Локомотивом» (1:4).

Что касается минувшей кампании, то из 24 выходов на поле в рамках ЛЛМ Моцпан лишь трижды появлялся с первых минут. Суммарно он отыграл 723 минуты, то есть чуть более 30 минут за матч. Да и в Кубке страны не ушел далеко – 97 минут за три поединка, один из которых он начал в основе. Раз уж на уровне первой лиги не тянул ни при Шалимове, ни при Василенко, то вполне логично оказался лишним перед возвращением в РПЛ.

Напомним, что в рамках подготовки к сезону-2026/27 «Факел» проведет как минимум три товарищеских матча – 7 и 15 июля встретится с «Ростовом», 11 июля – с тольяттинским «Акроном».