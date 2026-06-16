Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 июня 2026 9:59

Шесть дронов ликвидировали над Воронежской областью 16 июня

В регионе сохраняется режим атаки БпЛА
Алексей СЕРГУНИН
Обломки дронов.

Обломки дронов.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

С утра 16 июня дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и тремя районами Воронежской области сбили шесть беспилотных летательных аппаратов. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Александр Гусев.

- По предварительным данным, пострадавших нет, - уточнил чиновник.

Тем временем стало известно о повреждении инфраструктурного объекта во время предыдущей атаки врага наш регион.

- Режим опасности атаки БпЛА сохраняется на всей территории Воронежской области, - подытожил Гусев.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.