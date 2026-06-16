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НовостиСпорт16 июня 2026 9:05

Новую должность в воронежском «Факеле» занял экс-глава фан-клуба

Игорь Черняев сменил Павла Инютина
Алексей СЕРГУНИН
Игорь Черняев. Фото из соцсетей клуба.

Игорь Черняев. Фото из соцсетей клуба.

Как известно, накануне воронежский «Факел» покинули генеральный директор Роман Асхабадзе, спортивный директор Кирилл Котов и старший селекционер Александр Самедов.

А уже сегодня в клубе появилась новая должность - директор по организационным вопросам и работе с болельщиками. Им назначен Игорь Черняев. Он последние четыре сезона возглавлял фан-клуб «огнеопасных».

Тем временем, Черняева у руля фан-клуба сменил Павел Инютин. Он три года кряду занимал должность специалиста по работе c болельщиками.

Напомним, что в рамках подготовки к сезону-2026/27 «Факел» проведет как минимум три товарищеских матча – 7 и 15 июля встретится с «Ростовом», 11 июля – с тольяттинским «Акроном».