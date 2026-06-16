Новую должность в воронежском «Факеле» занял экс-глава фан-клуба

Игорь Черняев. Фото из соцсетей клуба.

Как известно, накануне воронежский «Факел» покинули генеральный директор Роман Асхабадзе, спортивный директор Кирилл Котов и старший селекционер Александр Самедов.

А уже сегодня в клубе появилась новая должность - директор по организационным вопросам и работе с болельщиками. Им назначен Игорь Черняев. Он последние четыре сезона возглавлял фан-клуб «огнеопасных».

Тем временем, Черняева у руля фан-клуба сменил Павел Инютин. Он три года кряду занимал должность специалиста по работе c болельщиками.

Напомним, что в рамках подготовки к сезону-2026/27 «Факел» проведет как минимум три товарищеских матча – 7 и 15 июля встретится с «Ростовом», 11 июля – с тольяттинским «Акроном».