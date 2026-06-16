Воронежские волонтеры вернут в семью совенка, которого туристы увезли с водохранилища

Ребенок серой неясыти Фото: "Сердце леса" ВКонтакте..

Специалисты центра «Сердце леса» готовят к возвращению в дикую природу слетка серой неясыти. Малыша привезли в город отдыхающие, которые заметили его в темноте, возвращаясь с выходных на водохранилище. По словам очевидцев, совенок то ли сам сел на автомобиль, то ли его слегка задели машиной — толком никто не понял, поэтому испуганные люди решили перестраховаться и забрать птицу с собой, чтобы передать зоозащитникам. Об этом добровольцы рассказали 15 июня.

Волонтеры провели полный осмотр пернатого пациента и обрадовали спасателей — с малышом все в порядке, никаких травм у него не обнаружено.

Сейчас жизни совенка ничто не угрожает, в ближайшее время волонтеры отправятся обратно к водохранилищу, чтобы благополучно вернуть ребенка в родную семью.

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