Матери погибшего 34-летнего участника СВО под Воронежем передали орден Мужества

. Фото: телеграм-канал администрации Лискинского района..

Ольге Ивановне Ефремовой, матери погибшего 27 июля 2025 года участника спецоперации из Лисок, вручили орден Мужества. Константина Александровича Мицина наградили посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные на фронте. Ему было 34 года. Об этом сообщили 16 июня в районной администрации.

Константин родился 4 ноября 1990 года в Московской области, но позже вместе с семьей переехал в Лискинский район. Срочную армейскую службу он проходил в инженерных войсках, а в мирной жизни трудился в местном локомотивном депо. В 2023 году мужчина принял решение встать на защиту страны и добровольно подписал контракт с Минобороны РФ.

На передовой младший сержант Мицин проявил исключительное бесстрашие: за личное мужество и отвагу он был удостоен медали Суворова и медали «За отвагу». Летом 2025 года во время штурмовой операции боец вызвался идти в первой линии и погиб при выполнении боевого задания.

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