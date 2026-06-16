В воронежском лагере «Зеленый огонек» пройдут пожарно-тактические учения

. Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 17 июня, в детском оздоровительном лагере «Зеленый огонек» пройдут учения по обеспечению безопасности отдыхающих. В период с 12:00 до 15:00 на территории учреждения в микрорайоне Сомово пройдут пожарно-тактические тренировки, инструктажи для руководства лагеря и практические занятия по спасению на воде. Об этом в региональном ГУ МЧС сообщили 16 июня.

Спасатели и персонал лагеря будут отрабатывать алгоритмы действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Помимо отработки противопожарных мер, особое внимание будет уделено подготовке к обеспечению безопасности детей на воде.

Жителей района просят сохранять спокойствие при виде спецтехники и большого количества спасателей в районе улицы Дубовой.

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