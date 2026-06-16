22-летний водитель «ВАЗ 21101» погиб в ДТП под Воронежем

. Фото: ГУ МВД России по Воронежской области..

В Павловском районе Воронежской области произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 22-летний водитель на «ВАЗ 21101» не справился с управлением, съехал с дороги, врезался в жилой дом и погиб. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 16 июня.

Авария случилась накануне в 16:10 в селе Воронцовка. Парень врезался в дом № 44 по улице Свобода. От полученных ранений он скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. В салоне также находился 9-летний мальчик — ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Сейчас полиция устанавливают все детали и причины случившегося.

Всего за минувшие сутки, по данным ведомства, в регионе зарегистрировали 84 ДТП. Из них 44 случились в Воронеже, 34 — в районах области и 6 — на федеральных трассах. В восьми авариях пострадали 10 человек, один погиб.